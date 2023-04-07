Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка России по лыжам
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км классическим стилем с раздельного старта на этапе Кубка России в Мурманской области.
Дистанцию представитель Архангельской области преодолел за 38 минут 41,5 секунды.
Второе место занял Илья Семиков (Коми) с отставанием в 49 секунд.
Бронзовым призером гонки стал Денис Спицов (Тюменская область), проигравший Большунову 1 минуту 0,2 секунды.