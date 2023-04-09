"Крылья Советов" обыграли "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" в воскресенье победили соперников из "Сочи" в выездном матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра на стадионе "Фишт" в Сочи завершилась с результатом 1:2. На 52-й минуте защитник гостей Илья Гапонов открыл счет. На 73-й минуте другой защитник самарцев Фернандо Констанца удвоил преимущество. За хозяев в конце встречи отличился Кристиан Нобоа (88 мин).

"Крылья Советов" прервали пятиматчевую безвыигрышную серию и с 24 очками занимают 12 место в турнирной таблице чемпионата. "Сочи" идут на девятом месте, имея в активе 31 балл.

В 23-м туре 15 апреля " Крылья Советов" примут у себя одного из аутсайдеров РПЛ "Химки", "Сочи" сыграет дома с "Краснодаром".