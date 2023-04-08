"Торпедо" обыграло "Факел" в 22-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Торпедо" на своем стадионе победил воронежский "Факел" в 22-м туре Российской премьер-лиги.

Поединок, состоявшийся в субботу в столичных "Лужниках", завершился со счетом 2:0. На 34-й минуте гол забил полузащитник хозяев Илья Кухарчук. В концовке матча (90+2 мин) хавбек Равиль Нетфуллин удвоил преимущество.

Торпедовцы одержали третью победу в сезоне, но продолжают занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. В конце марта клуб третий раз в сезоне назначил нового главного тренера - им стал испанский специалист Жозеп Клотет.

"Факел" находится на 14-й строчке в чемпионате, набрав 17 баллов.