Поиск

"Торпедо" обыграло "Факел" в 22-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Торпедо" на своем стадионе победил воронежский "Факел" в 22-м туре Российской премьер-лиги.

Поединок, состоявшийся в субботу в столичных "Лужниках", завершился со счетом 2:0. На 34-й минуте гол забил полузащитник хозяев Илья Кухарчук. В концовке матча (90+2 мин) хавбек Равиль Нетфуллин удвоил преимущество.

Торпедовцы одержали третью победу в сезоне, но продолжают занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. В конце марта клуб третий раз в сезоне назначил нового главного тренера - им стал испанский специалист Жозеп Клотет.

"Факел" находится на 14-й строчке в чемпионате, набрав 17 баллов.

футбол Факел Торпедо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главный тренер ХК "Динамо" Кудашов продлил контракт с клубом

"Спартак" сыграет с "Акроном" в Кубке России по футболу

"Краснодар" по пенальти победил "Ростов" в Пути регионов Кубка России

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии КХЛ

Спортсмены из 104 стран выступят на мужском ЧМ по боксу

Спортсмены из 104 стран выступят на мужском ЧМ по боксу

Лэмпард стал и.о. главного тренера "Челси"

Лэмпард стал и.о. главного тренера "Челси"

Французский биатлонист Жаклен выступил за допуск россиян к Олимпиаде

Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА, Россия осталась на 37-м месте

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });