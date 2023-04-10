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"Оренбург' и " Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Оренбург" и "Ростов" завершили вничью матч 22-го тура чемпионата России.

После голов Брайана Мансильи (14-я минута) и Владимира Обухова (22) "Оренбург" оформил преимущество в два гола. Однако незадолго до финального свистка "Ростов" ушел от поражения, в его составе отличились Егор Голенков (80) и Максим Осипенко (89).

Игра прошла в Оренбурге.

"Ростов" продолжает занимать второе место, набрав 45 очков, но отставание от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург) увеличилось до девяти баллов. "Оренбург" - на восьмом месте, 33 очка.

Оренбург Ростов РПЛ футбол
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