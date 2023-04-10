ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА вышли вперед в серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина с петербургским СКА.

Пятый матч серии прошел в Петербурге и завершился со счетом 7:3 (2:2, 1:0, 4:1) в пользу ЦСКА. Три гола в его составе провел Михаил Григоренко (14-я, 33-я, 55-я минуты), два – Константин Окулов (47, 59), по одному – Андрей Светлаков (13), Максим Мамин (52). В составе СКА отличились Александр Никишин (7), Эмиль Галимов (8) и Александр Волков (55).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч в этой паре пройдет 12 апреля в Москве.

Победитель пары выявит сильнейшую команды Западной конференции, которая в финале сыграет с представляющим Восточную конференцию "Ак Барсом" (Казань).