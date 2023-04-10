Поиск

ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА

ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА
Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА вышли вперед в серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина с петербургским СКА.

Пятый матч серии прошел в Петербурге и завершился со счетом 7:3 (2:2, 1:0, 4:1) в пользу ЦСКА. Три гола в его составе провел Михаил Григоренко (14-я, 33-я, 55-я минуты), два – Константин Окулов (47, 59), по одному – Андрей Светлаков (13), Максим Мамин (52). В составе СКА отличились Александр Никишин (7), Эмиль Галимов (8) и Александр Волков (55).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч в этой паре пройдет 12 апреля в Москве.

Победитель пары выявит сильнейшую команды Западной конференции, которая в финале сыграет с представляющим Восточную конференцию "Ак Барсом" (Казань).

КХЛ СКА ЦСКА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ференцварош" продлил контракт с Черчесовым

Ян Непомнящий победил Дин Лижэня во второй партии матча за мировую корону

Ян Непомнящий победил Дин Лижэня во второй партии матча за мировую корону

Бердыев покинул пост главного тренера "Сочи"

Бердыев покинул пост главного тренера "Сочи"

Разин стал новым главным тренером магнитогорского "Металлурга"

"Бостон" установил рекорд НХЛ по числу побед в одном чемпионате

"Зенит" в Москве обыграл "Локомотив" в 22-м туре РПЛ

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив "Химки" в 22-м туре

Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии матча за шахматную корону

Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC в среднем весе

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });