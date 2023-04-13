Чемпионка ОИ по гандболу Дмитриева перешла из ЦСКА в словенский клуб

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Разыгрывающая ЦСКА и сборной России по гандболу Дарья Дмитриева перешла в словенскую команду "Крим Меркатор", сообщает пресс-служба московского клуба.

"Контракт с ЦСКА был расторгнут по соглашению сторон. Трудовой контракт с "Кримом" рассчитан на один сезон с функцией продления еще на год", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Дмитриева выступала за "Крим" на правах аренды.

Спортсменка поблагодарила всех, "кто относится к гандбольной команде ЦСКА".

"Я счастлива, что удалось играть за такой классный клуб, горжусь тем, что мы добились за эти годы. И поддержка, которая всегда преследовала нашу команду с трибун, навсегда останется в моем сердце! Спасибо! Надеюсь, у меня еще появится возможность вернуться!" - сказала Дмитриева.

Дмитриева перешла из тольяттинской "Лады" в ЦСКА летом 2019 года, когда клуб был образован. В составе армейского клуба разыгрывающая становилась чемпионкой России, обладателем Кубка страны и участницей "Финала четырех" Лиги чемпионов.

В 2016 году Дмитриева в составе сборной России выиграла золото Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Кроме того, она - серебряный призер Игр-2020 в Токио и ЧМ-2018, прошедшем в пяти городах Франции.