Поиск

Чемпионка ОИ по гандболу Дмитриева перешла из ЦСКА в словенский клуб

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Разыгрывающая ЦСКА и сборной России по гандболу Дарья Дмитриева перешла в словенскую команду "Крим Меркатор", сообщает пресс-служба московского клуба.

"Контракт с ЦСКА был расторгнут по соглашению сторон. Трудовой контракт с "Кримом" рассчитан на один сезон с функцией продления еще на год", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Дмитриева выступала за "Крим" на правах аренды.

Спортсменка поблагодарила всех, "кто относится к гандбольной команде ЦСКА".

"Я счастлива, что удалось играть за такой классный клуб, горжусь тем, что мы добились за эти годы. И поддержка, которая всегда преследовала нашу команду с трибун, навсегда останется в моем сердце! Спасибо! Надеюсь, у меня еще появится возможность вернуться!" - сказала Дмитриева.

Дмитриева перешла из тольяттинской "Лады" в ЦСКА летом 2019 года, когда клуб был образован. В составе армейского клуба разыгрывающая становилась чемпионкой России, обладателем Кубка страны и участницей "Финала четырех" Лиги чемпионов.

В 2016 году Дмитриева в составе сборной России выиграла золото Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Кроме того, она - серебряный призер Игр-2020 в Токио и ЧМ-2018, прошедшем в пяти городах Франции.

Дарья Дмитриева гандбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ

Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ

"Питтсбург" Малкина впервые с 2006 года не попал в плей-офф НХЛ

"Милан" выиграл у "Наполи" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

"Милан" выиграл у "Наполи" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

"Реал" победил "Челси" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Рублев сыграет с Хачановым в третьем круге турнира Masters в Монте-Карло

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в третьей партии чемпионского матча

Капризов установил новый рекорд "Миннесоты" в НХЛ

"Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в четвертьфинале Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в четвертьфинале Лиги чемпионов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });