Поиск

Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал АТР Masters в Монте-Карло

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира категории АТР Masters в Монте-Карло, победил Александра Зверева из Германии.

Итог противостояния - 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина.

Медведев является пятой ракеткой мира, Зверев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 16-е место.

В 1/4 финала Медведев встретится с датчанином Хольгером Руне (9-й номер рейтинга).

Турнир в Монако (грунт) имеет призовой фонд почти 5,8 млн евро. Победитель получит около 900 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

Больше всех Masters в Монте-Карло выигрывал испанец Рафаэль Надаль - 11 раз, в том числе подряд с 2005 по 2012 год.

Россияне никогда не побеждали в Монте-Карло, но в 1990 году его выигрывал советский теннисист Андрей Чесноков. Больше никто из соотечественников не завоевывал титул в Монако.

Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который первенствовал в Монте-Карло и в 2021 году.

теннис АТР Masters
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Севилья" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в четвертьфинальном матче Лиги Европы

"Севилья" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в четвертьфинальном матче Лиги Европы

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в четвертой партии чемпионского матча

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в четвертой партии чемпионского матча

Российских триатлонистов допустили к международным стартам

"Лада" вернулась в КХЛ

Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ

Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ

"Питтсбург" Малкина впервые с 2006 года не попал в плей-офф НХЛ

"Милан" выиграл у "Наполи" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

"Милан" выиграл у "Наполи" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

"Реал" победил "Челси" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });