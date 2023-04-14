Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал АТР Masters в Монте-Карло

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира категории АТР Masters в Монте-Карло, победил Александра Зверева из Германии.

Итог противостояния - 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина.

Медведев является пятой ракеткой мира, Зверев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 16-е место.

В 1/4 финала Медведев встретится с датчанином Хольгером Руне (9-й номер рейтинга).

Турнир в Монако (грунт) имеет призовой фонд почти 5,8 млн евро. Победитель получит около 900 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

Больше всех Masters в Монте-Карло выигрывал испанец Рафаэль Надаль - 11 раз, в том числе подряд с 2005 по 2012 год.

Россияне никогда не побеждали в Монте-Карло, но в 1990 году его выигрывал советский теннисист Андрей Чесноков. Больше никто из соотечественников не завоевывал титул в Монако.

Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который первенствовал в Монте-Карло и в 2021 году.