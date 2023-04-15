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"Вашингтон" Овечкина расстался с главным тренером

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" решил не продлевать контракт с главным тренером Питером Лавиолеттом, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.

Соглашение 58-летнего специалиста со столичным клубом действовало до 30 июня нынешнего года.

"Питер — первоклассный человек, который добросовестно представлял наш клуб и руководил нашей командой во многих сложных обстоятельствах во время своего пребывания на посту нашего главного тренера. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем", - сказал генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан, поблагодарив также тренера за преданность "Вашингтону" на протяжении трех последних сезонов.

Лавиолетт стал главным тренером "Вашингтона", за который играют, в частности, россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Алексеев, в 2020 году. В нынешнем сезоне команда впервые с 2014 года не смогла попасть в плей-офф.

Вашингтон Кэпиталз Национальная хоккейная лига Питер Лавиолетт
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