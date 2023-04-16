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Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в шестой партии матча за шахматную корону

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от китайца Дина Лижэня в шестой партии матча за звание 17-го чемпиона мира по шахматам.

Россиянин играл черными фигурами, он сдался на 44-м ходу. Счет в матче, таким образом, стал 3-3.

Следующая игра состоится 18 апреля. Поединок гроссмейстеров проходит в Астане.

Заключительная 14-я партия запланирована на 29 апреля. Если по итогам всех партий будет ничейный результат, то 30 апреля состоится тай-брейк.

Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов 2022 года. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Призовой фонд чемпионского матча - 2 млн евро, из них победитель получит 60%, проигравший - 40%. В случае тай-брейка призовые будут распределены иначе - победитель получит 55% от общего призового фонда, проигравшему достанется 45%.

шахматы Ян Непомнящий Дин Лижэнь
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