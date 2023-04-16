Рублев стал победителем Masters в Монте-Карло

Он стал первым россиянином, победившим в Монако

Андрей Рублев Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев в воскресенье выиграл турнир категории АТР Masters 1000 в Монте-Карло.

В финальном поединке Рублев нанес поражение датчанину Хольгеру Руне - 5:7, 6:2, 7:5.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Рублев занимает шестое место. Руне находится на девятой строчке.

25-летний Рублев впервые выиграл Masters. В одиночном разряде в активе россиянина теперь 13 титулов - один Masters-1000, пять побед в ATP-500 и семь в АТР-250.

Кроме этого, для Рублева - это второй финал в Монте-Карло. В сезоне-2021 он в решающем матче проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 3:6, 3:6.

Рублев - олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой), обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Он стал первым россиянином, победивший в Монако. Кроме него из соотечественников в 1990 году турнир выиграл советский теннисист Андрей Чесноков.

19-летний Руне имеет три титула АТР, в том числе, ATP Masters 1000 в Париже сезона-2022, где в финале он одолел серба Новака Джоковича со счетом 3:6, 6:3, 7:5. Также на счету Руне два титула АТР-250. Кроме этого, он - победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде Roland Garros-2019.

Турнир в Монако (грунт) имеет призовой фонд почти 5,8 млн евро. Победитель получит около 900 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР. Проигравший финалист заработает почти 490 тыс. евро и 600 очков в рейтинг.