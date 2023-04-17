Даниил Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Российский теннисист поднялся с пятого на четвертое место. С четвертое на третье поднялся норвежец Каспер Рууд. Оба они опередили грека Стефаноса Циципаса, опустившегося с третьей на пятую ступень. Между тем, отставание Медведева от Рууда составляет 0,015 рейтинговых балла.

Сохранили свои позиции первая и вторая ракетки мира Новак Джокович (Сербия) и Карлос Алькарас (Испания) соответственно. Шестую строчку по-прежнему занимает Андрей Рублев (Россия). 16 апреля он стал победителем турнира категории Masters в Монте-Карло.

На две строчки поднялся датчанин Хольгер Руне, теперь он на седьмом месте. Восьмое место продолжает занимать Янник Синнер (Италия), с седьмого на девятое опустился Феликс Оже-Альяссим (Канада). Замыкает топ-10 Тэйлор Фриц (США), приблизился к ведущей десятке Карен Хачанов (Россия), поднявшийся с 12-го на 11-е место.