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Главного тренера "Торпедо" дисквалифицировали на две игры за оскорбление судьи

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на два матча дисквалифицировал главного тренера московского "Торпедо" Жозепа Клотета, сообщает "Чемпионат".

Поводом для вынесения вердикта стало приведшее к удалению поведение испанского специалиста во время матча чемпионата России против столичного "Спартака".

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"Мы рассмотрели видеоматериалы, а также рапорт судей - они прояснили, что был оскорбительный жест и поведение. "Торпедо" отправило заявление на отмену красной карточки", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"ЭСК постановил, что судья правильно удалил Клотета. Мы отказали в удовлетворении заявления. КДК принял решение дисквалифицировать Клотета на два матча с учётом автоматической дисквалификации и оштрафовать на 200 тысяч рублей", - добавил руководитель организации.

"КДК рассматривал и жест, и слова в совокупности. Клотет отрицал и говорил, что работал во многих чемпионатах и там в таком контексте слово "клоун" не произносится. И хотел подбодрить свою команду, чтобы они не держали руки в карманах. "Торпедо" может подать апелляцию по штрафу", - сказал Григорьянц.

Матч прошел 15 апреля на поле "Торпедо" и завершился победой "Спартака" со счетом 2:1. В первом тайме главный судья Павел Шадыханов назначил в ворота "Торпедо" три пенальти ("Спартак" реализовал лишь один), после чего Клотет в экспрессивной форме выразил недовольство рефери. В ответ тот удалил тренера.

Торпедо Спартак Артур Григорьянц
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