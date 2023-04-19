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Теннисистка Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Штутгарте

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от американки Коко Гауфф в первом круге теннисного турнира в Штутгарте.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3) в пользу представительницы США.

Кудерметова является 13-й ракеткой мира, Гауфф в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает шестое место.

Следующей соперницей Гауфф будет еще одна российская теннисистка, 24-я ракетка мира Анастасия Потапова. Потапова в первом круге выиграла у Петры Мартич (№32 рейтинга) из Хорватии – 6:3, 3:6, 7:6 (7:4).

Соревнование в Штутгарте относится к турнирам категории WTA 500.

Вероника Кудерметова теннис
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