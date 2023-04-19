Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира в Барселоне
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов выиграл у чилийца Николаса Харри в матче второго круга турнира в Барселоне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.
Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает 11-е место, Харри является 51-й ракеткой мира.
Для россиянина это первый матч на турнире, от игры в стартовом круге он был освобожден.
В третьем круге Хачанов сыграет с победителем пары Дэниел Эванс (Великобритания, №26 рейтинга) - Маттео Арнальди (Италия, 105).
Турнир в Барселоне является соревнованием категории ATP 500, призовой фонд - 2,7 млн евро.