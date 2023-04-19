Поиск

"Интер" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Интера" сыграли вничью с португальской "Бенфикой" во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра в Милане завершилась с результатом 3:3. В составе итальянского клуба отличились Николо Барелла (14-я минута), Лаутаро Мартинес (66) и Хоакин Корреа (78). За "Бенфику" забили Фредрик Эурснес (38), Антониу Силва (86) и Петар Муса (90+5).

Первый матч выиграл "Интер" - 2:0. Итальянская команда выиграла четвертьфинальное противостояние с результатом 5:3.

В полуфинале соперником "Интера" станет итальянский "Милан".

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле. Действующим победителем турнира является испанский "Реал".

футбол Лига чемпионов УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" проиграл клубу Первой лиги и выбыл из розыгрыша Кубка России

"Спартак" проиграл клубу Первой лиги и выбыл из розыгрыша Кубка России

"Милан" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя "Наполи"

"Реал" вновь победил "Челси" и вышел в полуфинал ЛЧ

"Реал" вновь победил "Челси" и вышел в полуфинал ЛЧ

Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Азии

Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Азии

Сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду

Сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду

Непомнящий обыграл Дин Лижэня в седьмой партии чемпионского матча

Непомнящий обыграл Дин Лижэня в седьмой партии чемпионского матча

Тайсон допустил возможность проведения боя с Холифилдом

"Ак Барс" в Казани обыграл ЦСКА на старте финала Кубка Гагарина

Сихарулидзе стал и.о. главы Федерации фигурного катания на коньках России

Сихарулидзе стал и.о. главы Федерации фигурного катания на коньках России

Зидану предложили 120 млн евро за работу в клубе Роналду

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });