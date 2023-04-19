"Интер" вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Интера" сыграли вничью с португальской "Бенфикой" во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Игра в Милане завершилась с результатом 3:3. В составе итальянского клуба отличились Николо Барелла (14-я минута), Лаутаро Мартинес (66) и Хоакин Корреа (78). За "Бенфику" забили Фредрик Эурснес (38), Антониу Силва (86) и Петар Муса (90+5).
Первый матч выиграл "Интер" - 2:0. Итальянская команда выиграла четвертьфинальное противостояние с результатом 5:3.
В полуфинале соперником "Интера" станет итальянский "Милан".
Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле. Действующим победителем турнира является испанский "Реал".