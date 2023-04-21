"Севилья" разгромила "Манчестер Юнайтед" и вышла в полуфинал Лиги Европы

Также в полуфинале сыграют "Ювентус" и "Байер"

Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Севильи" обыграли английский "Манчестер Юнайтед" во втором матче 1/4 финала Лиги Европы.

Игра в Севилье завершилась со счётом 3:0. Победу испанскому клубу принесли голы Юссефа Эн-Несири (8-я и 81-я минуты) и Луака Баде (47).

На 40-й минуте арбитр не засчитал гол игрока "Севильи" Лукаса Окампоса, поскольку система VAR зафиксировала положение "вне игры".

Результат первого матча - 2:2. "Севилья" вышла в полуфинал, выиграв по сумме двух игр со счётом 4:2.

"Севилья" в полуфинале сыграет с итальянским "Ювентусом", который по сумме двух матчей обыграл португальский "Спортинг" - 2:1 (второй матч - 1:1).

Ещё одним полуфиналистом стал немецкий "Байер", который выбил из турнира бельгийский "Юнион" - 5:2 (второй матч - 4:1).

Соперником "Байера" станет победитель пары "Рома" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды).

Финал турнира пройдёт 31 мая в Будапеште.