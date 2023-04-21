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ЦСКА победил "Ак Барс" и вышел вперед в финальной серии КХЛ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА обыграли соперников из казанского "Ак Барса" в третьем матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги.

Игра в Москве завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). В составе ЦСКА отличились Михаил Григоренко (23-я минута), Максим Сорокин (33) и Антон Слепышев (36). "Ак Барс" ответил голами Дмитрия Воронкова (23) и Александра Радулова (46).

ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед - 2:1.

Четвертая игра состоится 23 апреля в Москве.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.

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