ЦСКА победил "Ак Барс" и вышел вперед в финальной серии КХЛ
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА обыграли соперников из казанского "Ак Барса" в третьем матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги.
Игра в Москве завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). В составе ЦСКА отличились Михаил Григоренко (23-я минута), Максим Сорокин (33) и Антон Слепышев (36). "Ак Барс" ответил голами Дмитрия Воронкова (23) и Александра Радулова (46).
ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед - 2:1.
Четвертая игра состоится 23 апреля в Москве.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.