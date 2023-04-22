"Химки" обыграли "Торпедо" и прервали семиматчевую серию без побед в РПЛ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты подмосковных "Химок" на своем поле победили соперников из московского "Торпедо" в 24-м туре Мир - Российской премьер-лиги со счетом 4:2.

Победу хозяевам поля принесли точные удары Бутты Магомедова (34-я минута), Резиуана Мирзова (59, пенальти), Владимира Хубулова (63) и Неманьи Главчича (67). В составе "Торпедо" отличились Фелипе Андре (45+3, пенальти) и Илья Стефанович (52).

"Химки" прервали семиматчевую серию без побед в РПЛ, клуб занимает 15-е место в таблице (17 очков). "Торпедо" замыкает таблицу на 16-й позиции, у команды 13 очков.

В следующем туре соперником "Химок" станет московский "Локомотив", игра пройдет 30 апреля. "Торпедо" в тот же день встретится с "Сочи".