"Оренбург" победил "Факел" в 24-м туре РПЛ
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Оренбурга" в субботу обыграли в Воронеже местный клуб "Факел" со счетом 3:1 в 24-м туре Мир - Российской премьер-лиги.
За "Оренбург" голы забили Александр Эктов (24-я минута), Брайан Мансилья (45+5, пенальти) и Кирилл Капленко (62). В составе "Факела" отличился Георгий Гонгадзе (32, пенальти).
На 53-й минуте арбитр отменил гол игрока "Факела" Хызыра Аппаева, зафиксировав нарушение правил с помощью системы видеоповтора.
"Оренбург" набрал 36 очков, занимает восьмое место в таблице чемпионата, "Факел" - 14-й с 18 очками.
В 25-м туре "Факел" 28 апреля сыграет с московским "Динамо". "Оренбург" 30 апреля встретится с "Пари НН".