"Зенит" обыграл "Динамо" в матче РПЛ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) одержали победу над московским "Динамо" в 24-м туре Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась с результатом 3:1. Дубль в составе "Зенита" оформил Малком (45+3-я (пенальти) и 68-я минуты), ещё один гол забил Андрей Мостовой (87). "Динамо" ответило голом Даниила Фомина (80).

Малком забил 18-й гол в текущем сезоне РПЛ и вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки.

"Зенит" лидирует в чемпионате, набрав 58 очков. "Динамо" занимает пятое место (39 очков).

В следующем туре "Динамо" сыграет с воронежским "Факелом", "Зенит" - с самарскими "Крыльями Советов". Матчи пройдут 28 и 29 апреля соответственно.