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Непомнящий сохранил лидерство, сыграв с Дин Лижэнем вничью в 10-й партии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь в воскресенье в Астане сыграли вничью в 10-й партии матча за звание 17-го чемпиона мира по шахматам.

Непомнящий играл черными фигурами. Противостояние завершилось на 45-м ходу.

Счет стал 5,5:4,5 в пользу российского гроссмейстера.

Следующая партия пройдет 24 апреля.

Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов 2022 года. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

шахматы Ян Непомнящий Дин Лижэнь
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