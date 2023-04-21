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Непомнящий и Дин Лижэнь вновь завершили вничью партию чемпионского матча

Непомнящий и Дин Лижэнь вновь завершили вничью партию чемпионского матча
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане.

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась на 82-м ходу, она оказалась самой продолжительной с начала матча.

После девяти партий счет 5:4 в пользу российского гроссмейстера. Следующая партия пройдет 23 апреля, белыми будет играть Дин Лижэнь.

Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов 2022 года. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Ян Непомнящий Дин Лижэнь Астана
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