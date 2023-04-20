Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в восьмой партии чемпионского матча
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь завершили вничью восьмую партию матча за мировую шахматную корону в Астане.
Российский гроссмейстер играл черными фигурами, партия завершилась на 45-м ходу.
Счет в матче – 4,5:3,5 в пользу Непомнящего.
Следующая партия пройдет 21 апреля, Непомнящий будет играть белыми фигурами.
Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов 2022 года. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.