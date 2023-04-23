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"Пари НН" впервые победил под руководством Юрана, обыграв "Крылья Советов"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги обыграл со счетом 2:1 "Крылья Советов" из Самары.

"Пари НН" прервал свою серию поражений, которая состояла из шести матчей. Кроме этого, клуб впервые выиграл под руководством нового главного тренера Сергея Юрана, возглавившего команду 4 апреля.

В турнирной таблице нижегородцы занимают 13-е место, набрав 22 очка. Самарцы находятся на 12-й строчке, имея в активе 25 баллов.

В 25-м туре РПЛ "Крылья Советов" 29 апреля примут петербургский "Зенит". "Пари НН" встретится в гостях с "Оренбургом". Матч запланирован на 30 апреля.

Пари НН РПЛ Крылья Советов Сергей Юран
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