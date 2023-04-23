ЦСКА в большинстве упустил победу над "Локомотивом" в 24-м туре РПЛ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА со счетом 1:1 сыграли вничью с соперниками из "Локомотива" в московском дерби в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

Матч прошел на арене ЦСКА в воскресенье. На 22-й минуте гол реализовал нападающий армейцев Антон Заболотный. На 87-й минуте форвард "железнодорожников" Вильсон Изидор забил ответный мяч.

На 40-й минуте "Локомотив" остался в меньшинстве - за две желтых карточки арбитр Сергей Карасев удалил с поля албанского защитника Марио Митайя.

ЦСКА прервал свою пятиматчевую победную серию. В турнирной таблице армейцы занимают четвертое место, сравнявшись по очкам со столичным "Спартаком", который идет на третьей позиции. У команд в активе по 45 очков. В понедельник "Спартак" в 24-м туре примет "Краснодар".

"Локомотив" в чемпионате находится на 10-й строчке, набрав 29 очков.