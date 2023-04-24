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Норвежский лыжник Клебо отказался от места в составе сборной

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что покидает место в составе сборной Норвегии, что продиктовано финансами.

"С моим уходом у лыжной федерации появились возможности сократить свои расходы и направить их на других спортсменов. Да, теперь ей не придется платить за мое пребывание на вершине", - приводит слова 26-летнего Клебо VG.

Ранее норвежская лыжная федерация озвучивала планы сократить число спортсменов в сборной из-за сложной финансовой ситуации.

Клебо также посетовал на то, что некоторые партнеры по сборной заподозрили федерацию в особом отношении к нему. "Теперь, когда меня нет в сборной, им не нужно думать о том, что они считают дискриминацией", - добавил он.

Клебо – пятикратный чемпион ОИ, девятикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка мира.

Йоханнес Клебо Норвегия
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