Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 11-й партии чемпионского матча
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь завершили вничью 11-ю партию матча за мировую шахматную корону в Астане.
Партия завершилась на 39-м ходу, Непомнящий играл белыми фигурами.
Счет в матче – 6:5 в пользу россиянина. Следующая партия пройдет 26 апреля.
Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов 2022 года. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.