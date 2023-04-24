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Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 11-й партии чемпионского матча

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь завершили вничью 11-ю партию матча за мировую шахматную корону в Астане.

Партия завершилась на 39-м ходу, Непомнящий играл белыми фигурами.

Счет в матче – 6:5 в пользу россиянина. Следующая партия пройдет 26 апреля.

Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов 2022 года. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Ян Непомнящий Дин Лижэнь
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