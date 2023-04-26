В РФС сочли, что продажа пива вернет болельщиков на стадионы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Разрешение продажи пива на стадионах поможет повысить посещаемость футбольных матчей, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"В Российской премьер-лиге нет арен, вместимость которых меньше 20 тысяч человек. Нужно заполнять их, ведь государство потратило деньги на их строительство. Средняя посещаемость у нас снизилась, наша задача - вернуть людей на стадионы и выйти на запланированные показатели. Без стимулирования добиться результата тут сложно", - сказал Митрофанов на рабочем совещании Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту в среду.

"Что касается безопасности, то такой совершенной системы безопасности, как Fan ID, нет нигде в мире, есть подготовленные контролеры-распорядители. Они все готовы обеспечивать качественное и цивилизованное потребление нашего продукта. Продажа пива даст эффект вместимости стадионов, они пойдут на трибуны", - добавил он.

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что РПЛ выступает за скорейшее возвращение продажи пива на стадионы.

"Вся футбольная общественность поддерживает это", - заявил он.

Он сообщил, что в текущем сезоне средняя посещаемость РЛП составляет 6,5 тысячи зрителей.

"Клубы еженедельно теряют деньги". - подчеркнул Алаев.

В среду Комитет Госдумы по физкультуре и спорту проводит рабочее совещание, на котором обсуждается возможность возвращения розничной продажи пива на стадионах на спортивных соревнованиях. Законопроект был подготовлен в 2019 году и прошел два чтения.

Между тем, в нынешнем сезоне посещаемость матчей Российской премьер-лиги значительно снизилось. Болельщики команд объявили о бойкоте игр РПЛ в связи с введением системы Fan ID.