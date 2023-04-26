Грачева и Блинкова выбыли из теннисного турнира в Мадриде
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Варвара Грачева и Анна Блинкова потерпели поражения в стартовом круге турнира WTA-1000 в Мадриде.
Дорогу 34-й ракетке мира Грачевой в следующий раунд соревнования преградила китаянка Сю Ван (№65 в рейтинге Женской теннисной ассоциации), победившая со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.
В свою очередь, Анна Блинкова (64) уступила испанке Нурии Парризас-Диас - 3:6, 0:6.
Призовой фонд турнира - свыше 7,7 млн евро.