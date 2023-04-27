Девять российских борцов дисквалифицированы за допинг

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Международное агентство по тестированию (ITA) объявило о двухлетней дисквалификации девятерых российских борцов за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ITA.

"ITA, которая проводит независимую антидопинговую программу для Объединенного мира борьбы (UWW), на основании переданных данных Московской антидопинговой лаборатории выявило девять российских борцов, употреблявших запрещенные вещества", - говорится в сообщении.

"В частности, в ходе этих расследований были обнаружены данные LIMS, свидетельствующие о наличии запрещенных веществ в образцах, предоставленных спортсменами в 2012 году", - отмечается там же.

У двух спортсменок - Дарьи Лексиной и Елены Востриковой - срок дисквалификации истек 1 марта 2023 года. До 18 ноября этого же года отстранены Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицина, Анастасия Щавлинская. В свою очередь, срок дисквалификации Алексея Щекова истекает 1 марта 2024 года.