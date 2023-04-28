Кудерметова победила во втором круге турнира в Мадриде
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова завоевала путевку в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
Во втором раунде соревнования она нанесла поражение представительнице Испании Нурии Парризас-Диас – 6:3, 4:6, 6:2.
Кудерметова является 13-й ракеткой мира, Парризас-Диас – 76-й.
В следующем круге российская теннисистка сыграет с победительницей пары Жаклин Кристиан (Румыния, 168) – Анастасия Попатова (Россия, 25).