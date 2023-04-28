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Кудерметова победила во втором круге турнира в Мадриде

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова завоевала путевку в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

Во втором раунде соревнования она нанесла поражение представительнице Испании Нурии Парризас-Диас – 6:3, 4:6, 6:2.

Кудерметова является 13-й ракеткой мира, Парризас-Диас – 76-й.

В следующем круге российская теннисистка сыграет с победительницей пары Жаклин Кристиан (Румыния, 168) – Анастасия Попатова (Россия, 25).

Вероника Кудерметова WTA
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