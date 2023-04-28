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Пилот Ferrari Шарль Леклер завоевал поул-позишн на Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пилот Ferrari Шарль Леклер в пятницу показал лучшее время в квалификации Гран-при Азербайджана, бакинского этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

В первую тройку по итогам квалификации также вошли Макс Ферстаппен из Red Bull и его партнер по команде Серхио Перес.

В пятницу прошла квалификация, в субботу состоится спринтерская гонка. Победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1" станет известен в воскресенье.

"Королевские гонки" проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана.

Формула-1 Шарль Леклер
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