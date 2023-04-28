"Динамо" проиграло "Факелу" в приуроченном к своему 100-летию матче РПЛ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 0:2 потерпели поражение от воронежского "Факела" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 49-й и 61-й (с пенальти) минутах голы провел Георгий Гонгадзе. На 52-й минуте в составе "Динамо" отличился Арсен Захарян, но его гол был отменен после того, как судья задействовал систему видеопомощи рефери (VAR).

Матч был приурочен к 100-летию московского клуба, футболисты "Динамо" играли в специальном, юбилейном комплекте формы.

Игра в Москве открыла программу 25-го тура РПЛ. В активе "Динамо" по-прежнему 39 очков команда занимает шестое место в турнирной таблице. "Факел", впервые после многолетнего перерыва играющий в главном дивизионе российского футбола, набрал 21 очко и располагается на 14-й строчке.