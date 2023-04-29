"Миннесота" Капризова выбыла из Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Миннесота" проиграла "Далласу" в шестом матче серии первого раунда плей-офф, розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Миннесоты" завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу "Далласа". Голевую передачу оформил на свой счет российский нападающий "Далласа" Евгений Дадонов.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Далласа", который вышел в следующую стадию турнира. "Миннесота", одним из лидеров которой является российский форвард Кирилл Капризов, завершила сезон.

Также во второй раунд пробилась "Каролина", со счетом 4-2 по победам выигравшая серию у "Нью-Йорк Айлендерс". Решающую победу "Каролина" одержала на льду соперника – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0), в овертайме. Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 39 бросков из 41.

"Флорида" сравняла счет в серии (3-3) с "Бостоном", обыграв его на своем льду – 7:5 (2:1, 1:1, 4:3). Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 34, его соотечественник, защитник "Бостона" Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.