Пилот Red Bull Серхио Перес выиграл спринт в Баку

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пилот Red Bull Серхио Перес в субботу одержал в Баку победу в первой спринтерской гонке чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" этого года.

Второе место занял гонщик Ferrari Шарль Леклер, третьим стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года проходит в Баку с 28 по 30 апреля.

"Королевские гонки" проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана.