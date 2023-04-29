Контракт на проведение Гран-при Азербайджана "Формулы-1" продлен до 2026 года

Серхио Перес из Red Bull во время спринтерской гонки Гран-при Азербайджана 29 апреля Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В "Формуле-1" в субботу объявили о подписании нового контракта на проведение Гран-при Азербайджана.

"Формула-1" объявила, что Гран-при Азербайджана останется в календаре до 2026 года, с подписанием нового трехлетнего соглашения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Формулы-1".

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" проходит в Баку с 28 по 30 апреля. Накануне прошла квалификация, пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время, в субботу состоится спринтерская гонка. Победитель Гран-при Азербайджана станет известен в воскресенье.

"Королевские гонки" проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана.