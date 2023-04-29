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Шестнадцатилетняя россиянка вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила Магду Линетт из Польши в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

Результат встречи – 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

Андреева, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 194-е место. Для нее турнир в Мадриде – первый в карьере под эгидой WTA.

Линетт – 19-я ракетка мира.

В четвертом круге Андреева сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко (Белоруссия).

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