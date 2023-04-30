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Три очка Костина помогли "Эдмонтону" выйти в следующий раунд плей-офф НХЛ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Эдмонтон" выиграл у "Лос-Анджелеса" и завоевал путевку в следующий раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Шестой матч "Эдмонтон" проводил в гостях и нанес сопернику поражение со счетом 2:1, 2:2, 1:1). Два гола и результативную передачу в составе победителей записал на свой российский нападающий Клим Костин.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Эдмонтона", он вышел в четвертьфинал.

В следующий круг также вышел "Торонто", выигравший со счетом 4-2 серию у "Тампа-Бэй". В шестом матче серии "Торонто" выиграл, забросив решающую шайбу в овертайме, - 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

"Нью-Йорк Рейнджерс" сравнял счет в серии с "Нью-Джерси" - 3-3. В шестом матчае хоккеисты "Рейнджерс" выиграли – 5:2 (1:1, 2:0. 2:1). Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 36, 2 (1+1 по системе "гол+пас") очка набрал нападающий Владимир Тарасенко.

НХЛ хоккей
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