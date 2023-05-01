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Голевой пас вратаря Бобровского помог "Флориде" пройти "Бостон" в плей-офф НХЛ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - "Флорида" в овертайме вырвала победу над "Бостоном" в решающей, седьмой встрече первого раунда плей-офф, розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 4:3 (1:0,1:1, 1:2, 1:0) в пользу "Флориды". Ее вратарь россиянин Сергей Бобровский отразил 33 броска из 36. Кроме того, он стал автором голевого паса (в протокол вошла его передача ближайшему защитнику, который развил атакующий маневр) в первой результативной комбинации своей команды. Две результативные передачи оформил на свой счет защитник "Бостона" Дмитрий Орлов.

"Флорида" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-3. "Бостон", победитель регулярного чемпионата в нынешнем сезоне, покидает розыгрыш.

хоккей Бостон Брюинз Флорида Пантерз Сергей Бобровский Дмитрий Орлов
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