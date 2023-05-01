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Ставшая сенсацией турнира в Мадриде россиянка проиграла в третьем круге

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Соболенко, которая является второй ракеткой мира. Андреева занимает в мировом рейтинге WTA 194-е место.

Для российской теннисистки, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, это первый турнир под эгидой WTA. В первом круге она победила бразильянку Беатрис Хаддад, во втором - Магду Линетт из Польши. Выход Андреевой в третий круг эксперты сочли сенсацией.

WTA Мадрид Арина Соболенко Мирра Андреева
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