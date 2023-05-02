Дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после нападения на Алексея Шведа

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Следствие МВД возбудило уголовное дело по факту нападения в Москве на игрока баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Дело возбуждено по ч.3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемых.

Шведа избили неизвестные в ночь на 2 мая на Большой Никитской улице. Спортсмена доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник. По данным пресс-службы ЦСКА, "баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения" и не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

34-летний Швед играет в ЦСКА с 2021 года, также защищал цвета армейского клуба с 2005 по 2012 год. С 2015 до 2021 год выступал за "Химки", в его карьере также были клубы НБА "Миннесота Тимбервулз", "Филадельфия", "Хьюстон Рокетс", "Нью-Йорк Никс".