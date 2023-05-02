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Дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после нападения на Алексея Шведа

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Следствие МВД возбудило уголовное дело по факту нападения в Москве на игрока баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Дело возбуждено по ч.3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

СпортБаскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападенияБаскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападенияЧитать подробнее

Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемых.

Шведа избили неизвестные в ночь на 2 мая на Большой Никитской улице. Спортсмена доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник. По данным пресс-службы ЦСКА, "баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения" и не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

34-летний Швед играет в ЦСКА с 2021 года, также защищал цвета армейского клуба с 2005 по 2012 год. С 2015 до 2021 год выступал за "Химки", в его карьере также были клубы НБА "Миннесота Тимбервулз", "Филадельфия", "Хьюстон Рокетс", "Нью-Йорк Никс".

МВД ЦСКА баскетбол Алексей Швед
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