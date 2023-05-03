Российских велосипедистов допустили к международным соревнованиям

Они и белорусские гонщики будут выступать под нейтральным флагом

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Международный союз велосипедистов принял решение допустить до турниров под своей эгидой россиян и белорусов в нейтральном статусе и при строгом соблюдении ряда правил, сообщает пресс-служба UCI.

"Союз принял решение разрешить участвовать в мероприятиях под эгидой UCI спортсменам с российским и белорусским гражданством в качестве нейтральных спортсменов... Любое лицо, желающее получить статус "нейтрального индивидуального спортсмена", должно будет обратиться в UCI в рамках специальной процедуры. Возможность участия в международных соревнованиях в качестве "нейтрального индивидуального спортсмена" вступит в силу с 1 июня", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что спортсмены не должны выражать активной поддержки проведению РФ спецоперации на Украине в любой форме.

1 марта 2022 года UCI отстранил россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.