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"Краснодар" победил "Акрон" и сыграет с "Уралом" за выход в суперфинал Кубка России

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" на своем поле в матче первого этапа Пути регионов Кубка России нанес поражение "Акрону" из Тольятти.

Основное время поединка, прошедшего в среду в Краснодаре, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти был сильней "Краснодар" (4:2).

Таким образом, "Краснодар" вышел во второй этап финала Пути регионов, где встретится с "Уралом" из Екатеринбурга за право играть в суперфинале.

Ранее первым участником суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА.

В сезоне-2022/2023 Кубок России разбит на Путь РПЛ (для команд Российской премьер-лиги) и Путь регионов (для участников Первой, Второй лиг и любительских команд).

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