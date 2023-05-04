Холанд установил рекорд чемпионата Англии по числу голов за сезон

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал рекордсменом чемпионата Англии по числу голов, проведенных в рамках одного сезона.

Он отличился в матче Английской премьер-лиги против "Вест Хэма" ("Манчестер Сити" победил со счетом 3:0), его гол стал 35-м в текущем сезоне. Это – новый рекорд турнира. При этом норвежец принял участие в 31-м матче.

Предыдущий рекорд принадлежал Энди Коулу и Алану Ширеру, которые забили по 34 мяча в сезонах 1993/94 и 1994/95 соответственно.

22-летний Холанд проводит первый сезон в "Манчестер Сити", он перешел в этот клуб летом 2022 года из дортмундской "Боруссии".