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В ЦСКА сочли преждевременной тему продолжения баскетболистом Шведом карьеры

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Говорить о сроках восстановления и возможности вернуться к соревнованиям защитника Алексея Шведа, получившего травмы в результате нападения, пока рано, заявил президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

"Я не врач, не могу сказать. Сначала Алексея должны выписать, а потом будет понятна тактика лечения. При травмах головы медицина запрещает любую физическую активность на достаточно долгий период", - приводит слова Ватутина "Матч ТВ".

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"Сейчас бессмысленно говорить о спорте, речь шла о здоровье и жизни человека. Лучший лекарь - это время: должен зажить перелом, исчезнуть опухоль. При всем желании у нас нет возможности ускорить восстановления Алексея", - заявил Ватутин.

Баскетболиста Шведа избили в ночь на 2 мая на Большой Никитской улице. Спортсмена доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник. По данным пресс-службы ЦСКА, "баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения" и не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

По факту произошедшего следствие МВД возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 статьи 111 УК РФ). Подозреваемым, на основании статьи УК РФ, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

34-летний Швед играет в ЦСКА с 2021 года, также защищал цвета армейского клуба с 2005 по 2012 год. С 2015 до 2021 год выступал за "Химки" в его карьере также были клубы НБА "Миннесота Тимбервулвз", "Филадельфия", "Хьюстон Рокетс", "Нью-Йорк Никс".

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