Карацев стал полуфиналистом турнира Masters в Мадриде
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев выиграл у представителя Китая Чжан Чжичжэня в матче 1/4 финала турнира Mutua Madrid Open в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Карацев занимает 121-е место, Чжичжэнь Чжан - 99-е.
Следующий соперник россиянина определится позднее, им будет победитель пары Ян-Леннард Штруфф (Германия, №65 мирового рейтинга) - Стефанос Циципас (Греция, 5).
Турнир категории Masters в Мадриде Mutua Madrid Open проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд - свыше 7 млн 705 тыс. евро.