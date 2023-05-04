Российские боксеры выиграли 12 золотых медалей юниорского первенства Европы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россияне стали обладателями 12 наград высшего достоинства на прошедшем в Ереване первенстве Европы среди юниоров и юниорок (возраст – 17-18 лет).

Среди юниорок золото в составе сборной России завоевали Карина Коробова, Анастасия Кооль, Полина Спирина, Дарья Панова и София Охотникова. Всего в копилке российской женской команды: пять золотых, две серебряных и три бронзовых медали.

"Самое главное - мы завоевали первое командное место и выполнили план, поставленный Федерацией бокса России. Даже немного перевыполнили его", - сказал старший тренер женской юниорской сборной Александр Михайлов, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Сегодня я доволен всеми девчонками, все показали настоящий бойцовский характер. Очень сильно порадовала София Охотникова, которая и в полуфинале, и в финале провела бои очень высокого уровня, показала классный с технической точки зрения бокс. Спасибо её тренеру за подготовку такой спортсменки", - отметил он.

В составе мужской сборной России победителями первенства стали Никита Дебелый, Вячеслав Рогозин, Билал Дакаев, Данил Белевитин, Матвей Варакин, Мохдан Махаури и Исрафил Исламов. Также в активе мужской команды три серебряных и две бронзовых награды.

Старший тренер мужской юниорской сборной Виктор Супрун заявил, что "финалы были непростые, как мы и предполагали",

"От некоторых ребят мы ожидали большего, они не сумели проявить себя с лучшей стороны. Но в целом я доволен тем, как выступила команда. Выиграли семь из 13 возможных золотых медалей, тем самым перевыполнив первоначальный план", - сказал Супрун.