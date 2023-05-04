Поиск

Российские боксеры выиграли 12 золотых медалей юниорского первенства Европы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россияне стали обладателями 12 наград высшего достоинства на прошедшем в Ереване первенстве Европы среди юниоров и юниорок (возраст – 17-18 лет).

Среди юниорок золото в составе сборной России завоевали Карина Коробова, Анастасия Кооль, Полина Спирина, Дарья Панова и София Охотникова. Всего в копилке российской женской команды: пять золотых, две серебряных и три бронзовых медали.

СпортНазван состав сборной России на ЧМ по боксуЧитать подробнее

"Самое главное - мы завоевали первое командное место и выполнили план, поставленный Федерацией бокса России. Даже немного перевыполнили его", - сказал старший тренер женской юниорской сборной Александр Михайлов, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Сегодня я доволен всеми девчонками, все показали настоящий бойцовский характер. Очень сильно порадовала София Охотникова, которая и в полуфинале, и в финале провела бои очень высокого уровня, показала классный с технической точки зрения бокс. Спасибо её тренеру за подготовку такой спортсменки", - отметил он.

В составе мужской сборной России победителями первенства стали Никита Дебелый, Вячеслав Рогозин, Билал Дакаев, Данил Белевитин, Матвей Варакин, Мохдан Махаури и Исрафил Исламов. Также в активе мужской команды три серебряных и две бронзовых награды.

Старший тренер мужской юниорской сборной Виктор Супрун заявил, что "финалы были непростые, как мы и предполагали",

"От некоторых ребят мы ожидали большего, они не сумели проявить себя с лучшей стороны. Но в целом я доволен тем, как выступила команда. Выиграли семь из 13 возможных золотых медалей, тем самым перевыполнив первоначальный план", - сказал Супрун.

Ереван бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Карацев стал полуфиналистом турнира Masters в Мадриде

Карацев стал полуфиналистом турнира Masters в Мадриде

"Краснодар" победил "Акрон" и сыграет с "Уралом" за выход в суперфинал Кубка России

ЦСКА обыграл "Урал" и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

ЦСКА обыграл "Урал" и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Российских велосипедистов допустили к международным соревнованиям

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Число российских атлетов на ОИ-2024 при допуске составит не более 180 человек

Число российских атлетов на ОИ-2024 при допуске составит не более 180 человек

Карацев выбил Медведева из турнира Masters в Мадриде

Восемь дзюдоистов из РФ не допустили до турниров после проверки их позиций по СВО

Восемь дзюдоистов из РФ не допустили до турниров после проверки их позиций по СВО

Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения

Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения

Баскетбольный ЦСКА впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });