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Задержан четвертый подозреваемый в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Задержан еще один фигурант дела о нападении на игрока баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы, сообщила в пятницу представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Задержан еще один подозреваемый по уголовному делу о причинении телесных повреждений защитнику баскетбольной команды ЦСКА", - сказала Нефедова.

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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в свою очередь заявила, что задержание прошло в международном аэропорту "Жуковский", подозреваемый - уроженец одной из среднеазиатских республик.

В столичном управлении СКР сообщили, что в ближайшее время его доставят к следователю.

Ранее в пятницу Пресненский суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о нападении на Шведа до 2 июля.

Шведа избили в ночь на 2 мая на Большой Никитской улице. Спортсмена доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник. По данным пресс-службы ЦСКА, "баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения" и не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

По данному факту московское управление СКР расследует уголовное дело по статье о хулиганстве, арестованным участникам нападения предъявлено обвинение.

34-летний Швед играет в ЦСКА с 2021 года, он также защищал цвета армейского клуба с 2005-го по 2012 год. С 2015 до 2021 год спортсмен выступал за "Химки", кроме того, в его карьере были клубы НБА "Миннесота Тимбервулз", "Филадельфия", "Хьюстон Рокетс", "Нью-Йорк Никс".

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