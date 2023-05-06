Игровой свитер Овечкина вновь стал самым продаваемым в НХЛ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Игровой свитер капитана "Вашингтона" Александра Овечкина стал самым популярным среди покупателей атрибутики команд в ходе регулярного чемпионата НХЛ, сообщает ESPN.

Точные данные по числу проданных экземпляров свитера не указываются.

В топ-5 по продажам также вошли свитера канадца Сидни Кросби ("Питтсбург"), чеха Давида Пастрняка ("Бостон"), американцев Джека Хьюза ("Нью-Джерси") и Остона Мэттьюса ("Торонто").

По этому показателю Овечкин побеждает второй сезон подряд.

Среди клубов самыми продаваемыми оказались джерси игроков "Бостона", в топ-5 также попали "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург", "Вашингтон", "Колорадо".

В 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2022/23 Овечкин набрал 75 (42+33 по системе "гол+пас") очков. Часть игр он пропустил из-за травмы, а также в связи с кончиной отца.

37-летний хоккеист установил ряд рекордов лиги – по числу голов за одну команду в карьере, по количеству голов в гостях, по числу сезонов с 40 голами в рамках каждого из них. Всего Овечкин за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ забросил 822 шайбы и занимает второе место в списке самых результативных игроков. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894).