Россиянин Евлоев выиграл седьмой бой подряд в UFC

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев победил бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 288 в Ньюарке (США).

По итогам поединка победа была присуждена россиянину единогласным решением судей.

На счету 29-летнего Евлоева в смешанных единоборствах 17 побед, спортсмен не уступил ни разу. При этом семь раз он побеждал в поединках под эгидой UFC. Что касается 28-летнего бразильца, он потерпел шестое поражение при 21 победе.